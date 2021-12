Formule 1 : Lewis Hamilton a-t-il perdu comme un champion ? Réponse

Alors que Lewis Hamilton n’est pas parvenu à remporter le Grand Prix d’Abu Dhabi, permettant à Max Verstappen d’être sacré champion du monde, Jolyon Palmer estime que le Britannique a su perdre «comme un champion».

«Ce que je préfère chez Lewis, c’est qu’il a perdu comme un champion. Immédiatement après, roue contre roue dans le dernier tour, pas de contact, et c’est encore une fois grâce à Lewis. Quand Max a jeté sa voiture à l’intérieur du virage 5, c’était encore un peu le choix entre un dépassement ou un accident, sachant qu’il doit le dépasser dans le tour et que s’ils ont un accident, il est champion. Et encore une fois, Lewis a dû lui laisser l’espace, puis c’est allé roue contre roue pour les deux virages suivants, super serré, très proche du contact, mais à la fin c’était une course juste entre les deux», a confié Palmer sur le podcast Chequered Flag, dans des propos relayés par Nextgen-Auto.