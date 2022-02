Formule 1 : «Faire équipe avec Lewis est évidemment une position…», George Russell

En passant en revue certaines des apparitions du légendaire José Mourinho en tant qu’analyste, on constate que, lorsqu’il était chez beIN SPORTS, il a partagé une réflexion très particulière sur l’éternel débat footballistique entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo.

Tout d’abord, il a expliqué pourquoi il lui semble injuste de comparer les footballeurs à la fois aujourd’hui et à d’autres époques. Ensuite, il a souligné à quel point un coach doit travailler dur lorsqu’il doit les affronter.

Et enfin, il a assuré que l’attention devrait être portée sur le nombre d’années pendant lesquelles les deux ont pu rester au sommet.

«Messi ou Cristiano ? Je pense que c’est injuste pour les deux, quand quelqu’un dit que l’un est meilleur que l’autre. Pour moi, ils sont différents. Ce que je pense vraiment, c’est qu’ils sont juste différents. J’ai toujours refusé de comparer des joueurs de générations différentes, comment comparer Pelé à Mbappé ? Tout est différent. Avant, le ballon était plus lourd, les équipes sont plus défensives maintenant, les conditions de jeu sont meilleures maintenant, maintenant vous avez des installations d’entraînement, de nutritionniste, avant le football était plus lent… Pour moi, c’est impossible», a déclaré l’actuel stratège de l’AS. Roma, collecté par le compte officiel de beIN SPORTS.

«Et quand vous parlez de Messi et Ronaldo, je pense qu’il est injuste de les comparer en tant que footballeurs. Tout ce que je peux dire, c’est que lorsque j’avais Ronaldo dans mon équipe, c’était un homme heureux. Et quand j’ai dû affronter Messi et Ronaldo, j’ai dû réfléchir sérieusement pour essayer d’aider mon équipe à avoir une chance de réussir. Ce qu’il faut admirer, c’est le nombre d’années qu’ils ont été au sommet. Gagner une fois peut arriver, mais gagner, gagner et gagner à nouveau est beaucoup plus difficile. Ces deux gars sont là depuis plus de 10 ans. Et tout dépendra d’eux jusqu’à ce qu’ils décident que c’est suffisant», a-t-il conclu.