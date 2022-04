Force et élasticité : Luka Modric entretient sa condition physique grâce à ces exercices secrets

Luka Modric est l’un des milieux de terrain les plus complets et les plus compétitifs du football européen et, malgré le fait que beaucoup considèrent sa carrière comme terminée en raison de son âge, semaine après semaine, le Croate montre qu’il est plus pertinent que jamais, car il travaille dur pour maintenir votre condition physique.

Bien que le physique de Luka ne soit pas le plus privilégié pour ce sport, le joueur parvient très bien à donner les meilleures performances à son poste, puisqu’il compense tous ses manques par un grand état de forme et une intelligence plus que prodigieuse qui permet pour voir le jeu d’une manière différente.

Le grand moment de Luka Modric n’est pas une coïncidence, puisque le joueur du Real Madrid travaille main dans la main avec Vlatko Vucetic, l’un des meilleurs entraîneurs du monde, qui a mis en place une routine d’exercice incroyable avec des bandes de résistance pour augmenter la force et l’élasticité de vos muscles.

«Modric peut jouer comme ça pendant encore deux ou trois ans tant qu’il est prêt à sacrifier sa vie privée et à s’entraîner», a expliqué Vucetic, qui considère que le corps de Luka est plus que prêt à supporter 90 à 120 minutes d’intensité sans aucun effort. genre de problèmes.

La vie tranquille de Luka Modric est la clé de sa forme physique

«Il mène une vie ordonnée et a derrière lui une famille bien organisée. Sa femme Vanja Modric a également un rôle particulièrement important à jouer. Lorsqu’il rentre chez lui, il arrive dans son oasis de paix où son corps peut se détendre complètement», a ajouté l’entraîneur, qui estime que la fatigue mentale influence également les performances physiques.

Vlatko a également souligné que le régime alimentaire de Luka Modric est la clé de son ambition de jouer jusqu’à ses 40 ans, car le joueur a déclaré la guerre à la malbouffe et maintient la consommation d’alcool au minimum, car cette substance pourrait ruiner en quelques semaines ce qu’il construit pendant des années avec beaucoup d’efforts.