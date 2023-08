Football : Vinicius Jr fait une annonce sur l’arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid

Kylian Mbappé ne fait plus partie des projets du PSG. Écarté après avoir décliné l’offre de prolongation pour une saison de plus, le footballeur français envisagerait un transfert vers le Real Madrid, où il entretient des liens étroits avec des camarades tels que Rodrygo et Vinicius Jr, qui se sont exprimés sur cette situation.

De retour de Corée du Sud, le PSG reprend l’entraînement ce lundi, mais Kylian Mbappé restera à l’écart du groupe principal. Le joueur français devrait s’entraîner avec le groupe des «lofteurs». Avant son départ ? Longtemps réticent à quitter le PSG, Mbappé serait prêt à signer avec le Real Madrid.

D’après Relevo, il se pourrait que Mbappé rejoigne la ville espagnole pour occuper le rôle de Karim Benzema. Les membres de l’équipe du Real Madrid ne seraient pas contre cette arrivée. Il est vrai que la vedette parisienne bénéficie du soutien de plusieurs compatriotes, dont Eduardo Camavinga et Aurélien Tchouaméni, ses coéquipiers en équipe nationale, ainsi que de son ami Rodrygo.

Vinicius Jr, la vedette du Real Madrid, a partagé son point de vue concernant l’éventuelle venue de Mbappé. Lors d’une diffusion en direct sur TikTok, le Brésilien a déclaré : «Nous espérons que Kylian Mbappé viendra, nous espérons qu’il viendra à Madrid».