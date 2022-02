Football : l’UEFA condamne la Russie et promet prendre des décision concernant la Ligue des Champions

L’UEFA a déclaré dans un communiqué que des décisions seraient prises après une réunion du Comité exécutif sur l’intervention militaire russe en Ukraine.

Rappelons que la ville de Saint-Pétersbourg est désignée pour accueillir la finale de la Ligue des champions le 28 mai, avec une pression internationale pour que le match soit retiré à la Russie.

«L’UEFA partage la vive inquiétude de la communauté internationale concernant l’évolution de la situation sécuritaire en Europe et condamne fermement l’invasion militaire russe en cours en Ukraine», lit-on dans un communiqué de l’UEFA.

«L’UEFA travaille sans relâche pour développer et promouvoir le football conformément aux valeurs européennes communes, telles que la paix et le respect des droits de l’homme, dans l’esprit de la Charte olympique».

«Nous restons résolus dans notre solidarité avec la communauté ukrainienne du football et sommes prêts à tendre la main au peuple ukrainien. Nous traitons cette situation avec le plus grand sérieux et urgence. Les décisions seront prises par le Comité exécutif de l’UEFA et annoncées demain».