Football : la date de la cérémonie du Ballon d’Or 2022 dévoilée

Avec la Coupe du monde, c’est le trophée le plus envié par les footballeurs du monde entier. Pour sa 66e édition, le Ballon d’Or, créé en 1956 par le magazine France Football, a fait sa mue en 2022.

Lors des éditions précédentes, la cérémonie avait lieu fin novembre, début décembre mais la tenue de la Coupe du monde au Qatar, à la fin de l’année 2022, a obligé les organisateurs à revoir leurs plans. Des plans modifiés bien au-delà d’un simple changement de date.

En effet, pour la première fois depuis 1956, le Ballon d’Or sera attribué à l’issue d’une saison sportive et non plus d’une année civile. C’est le principal changement. Ainsi, la Coupe du monde au Qatar 2022 entrera en considération pour l’attribution du Ballon d’Or suivant en 2023.

Pour l’édition 2022, il faudra donc patienter jusqu’au 17 octobre pour connaître le nom du meilleur footballeur de la planète qui succédera à Lionel Messi, lauréat l’an passé pour la 7e fois et c’est un record.

Le jury composé des journalistes de France Football et de L’Équipe ainsi que Didier Drogba et de deux reporters internationaux les plus pertinents, dévoilera le 12 août la liste des 30 nommés dans laquelle figurera certainement Karim Benzema, l’un des grands favoris, après sa folle saison avec le Real Madrid.

Les Espagnols qui seront attendus ce samedi au Stade de France lors de la finale de la Ligue des champions contre le Liverpool de Sadio Mané, l’autre favori.