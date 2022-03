Football : en pleine invasion de l’Ukraine, la Russie fait une grande annonce

Après une nuit magique au Santiago Bernabéu et une victoire 4-0 sur le Real Madrid, le FC Barcelone vit un moment fort, clôturant une semaine formidable, au cours de laquelle il a également éliminé Galatasaray en Ligue Europa. Et aussi, selon Football Insider, le FC Barcelone a fermé César Azpilicueta.

Après dix ans à Chelsea et tout gagner en tant que capitaine, César Azpilicueta a pris la décision de ne pas renouveler son contrat avec le club anglais et signera avec le FC Barcelone, qui a déjà tout convenu avec le footballeur pour arriver sur un transfert gratuit.

Le défenseur espagnol, qui est capitaine de Chelsea, quittera le club à la fin de la saison et reviendra en Espagne, une décision qui serait renforcée par des problèmes personnels.

Dans ce contexte, le FC Barcelone n’a pas hésité à partir à sa recherche et à trouver un accord, sachant que Sergiño Dest peut quitter le club.

Le contrat que signera Azpilicueta sera de trois saisons et plus pour apporter plus d’expérience à un moment plus que délicat pour le FC Barcelone en termes de football.

Ce mode s’impose petit à petit au FC Barcelone et l’idée est que sur les prochains marchés, des options accessibles pourront être trouvées avec des joueurs qui mettent fin à leur contrat et sont libérés, comme c’est le cas avec Azpilicueta et comme cela s’est produit avec Christensen, qui sera également jouer pour l’équipe azulgrana.