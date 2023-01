Accusé de viol, la justice a rendu son premier verdict pour Benjamin Mendy

Le défenseur international français, qui risquait la prison à vie, a été déclaré non-coupable de six chefs d’accusation au terme d’un procès de plus de six mois. Mais une dernière affaire sera rejugée en juin prochain.

Accusés de sept viols, d’une tentative de viol et une agression sexuelle, Benjamin Mendy était au cœur d’un long procès au côté de Louis Saha Matturie. Après des semaines de témoignages, de défenses, de prises de paroles, les huit hommes et quatre femmes qui composent le jury ont tranché sur les 18 chefs d’accusation envers l’ancien joueur de l’équipe de France.

Et il a été jugé non coupable pour six viols et d’un chef d’accusation pour agression sexuelle. À noter que deux autres chefs d’accusation seront jugés le 26 juin prochain. Les deux supposés viols pour lesquels le jury n’a pas réussi à rendre de verdict sont ceux d’octobre 2018 et octobre 2020. Louis Saha Matturie, quant à lui, a été jugé non coupable de trois viols mais il est encore suspecté dans six chefs d’accusation.

Manchester City a d’ailleurs communiqué sur le sujet : «Le Manchester City FC prend acte du verdict rendu aujourd’hui par le Chester Crown Court, dans lequel un jury a déclaré Benjamin Mendy non coupable de sept chefs d’accusation.

Le jury est suspendu pour deux chefs d’accusation et le procès est maintenant terminé. Étant donné qu’il existe des questions ouvertes liées à cette affaire, le Club n’est pas en mesure de commenter davantage pour le moment.»