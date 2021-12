Font et un coup à Laporta l’accusant d’être paresseux et que Messi est parti à cause de lui

Le président de l’équipe culé exciterait les fans avec la possible signature de Haaland, mais de nombreux experts disent que l’institution blaugrana n’est pas en mesure de faire face à une telle négociation, trichant à nouveau avec l’espoir qu’elle ne pourra finalement pas le faire remplir.

Lorsque Joan Laporta est arrivé au FC Barcelone, de nombreux fans étaient excités et ne doutaient pas que leur nouveau président les sortirait rapidement de ce mauvais moment.

La vérité est qu’un an plus tard, sa deuxième étape au Barça est une fuite en avant constante avec une mise en scène brillante et des résultats désastreux, il a réussi à générer que les fans ne le croient plus et ses discours répétitifs en fatiguent plus d’un.

À son arrivée à la présidence, Joan Laporta a promis de conserver Messi, de renouveler Dembélé et de faire signer une belle signature. Mais la vérité est qu’à ce jour, l’Argentin est parti, l’ailier français semble avoir un pied à l’extérieur de Barcelone et la signature de Haaland est toujours inconnue.

L’arrivée de Haaland au FC Barcelone serait compliquée selon les experts

Ces dernières semaines, il en a eu marre d’essayer de convaincre les gens que les négociations avec l’attaquant norvégien se déroulent bien et qu’un avenir pourrait venir au FC Barcelone.

Cependant, de nombreux experts affirment que l’équipe culé n’est pas en mesure de faire face à une telle négociation et que tout cela serait une nouvelle tromperie de la part du président catalan.

Bien qu’il n’y ait aucune confirmation officielle, ce nouveau mensonge pourrait être un tournant entre lui et les fans, qui, fatigués de tant de mensonges, pourraient lui lâcher la main et le laisser seul avec ses problèmes.

Bartomeu a été un désastre en tant que président, mais malheureusement pour que le FC Barcelone continue comme ça, Joan Laporta fait de même.

Ce que le Borussia Dortmund veut faire avec l’avenir de Haaland

L’idée principale de l’équipe allemande serait que le joueur reste au moins un an de plus, mais à mesure que le problème se présente, il semble que ce sera très difficile.

Par conséquent, au cas où il ne serait pas en mesure de l’atteindre, le Borussia Dortmund essaierait de le faire rester jusqu’à l’année prochaine, puis essaierait de le vendre pour tirer un bon revenu de sa vente.