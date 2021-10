Folie pour Lionel Messi au Paraguay : l’invasion des supporters au stade (photos)

Un accident terrible s’est déroulé ce lundi. Une jeune femme de 20 ans a tout tenté pour sauver son chien et est actuellement dans le coma, gravement brûlée. Son père a réussi à les sortir de la source d’eau chaude et s’est également brûlé.

Laiha, une jeune femme de 20 ans de l’État de Washington est dans le coma depuis lundi. Elle a été conduite à l’hôpital dans un état critique, souffrant de graves brûlures des épaules jusqu’aux pieds.

Sa soeur a expliqué qu’elle avait sauté dans une source chaude du parc national de Yellowstone pour sauver son chien, Rusty.

Le Service des parcs nationaux (NPS) a déclaré dans un communiqué de presse que la femme est entrée dans Maiden’s Grave Spring. La source chaude a une température de 200 degrés Fahrenheit, soit plus de 93° Celsius.

Le responsable du parc a précisé que la jeune femme était accompagnée de son père et de ses chiens. L’un d’entre eux, Rusty, a sauté de la voiture et a couru dehors, tombant dans la source d’eau chaude.

Son cri horrible a poussé la jeune femme, sa propriétaire, à tout tenter pour le sauver, en sautant elle-même dans l’eau brûlante.

Son père, témoin de la scène, est également entré dedans pour tenter de les sauver tous les deux. Les urgences sont rapidement intervenues et ont conduit la jeune femme, dans un état critique à l’hôpital en hélicoptère, tandis que son père, sachant à quel point sa fille aimait son chien, a foncé chez un vétérinaire avec Rusty pour tenter de le sauver.

Malheureusement, Rusty est décédé.

La soeur de Laiha, Kami Slayton, a lancé une collecte de fonds pour aider la famille à règler les frais d’hôpital. Sur GoFundMe, elle a expliqué que sa soeur souffrait de brûlures sur «91 % de son corps dont 50/50 de brûlures au 3e degré et de brûlures au 2e degré». Elle est dans le coma et prise en charge.

Le deuxième chien de la jeune femme, Chevy, est dans la famille de Laiha tandis que son père, encore sous le choc, est également traité pour des brûlures sévères au niveau des pieds.

Les responsables du parc de Yellowstone ont lancé une enquête sur l’accident et ont appelé les visiteur à «faire preuve d’une extrême prudence».

Les sources chaudes du parc peuvent être mortelles car l’eau y atteint des températures extrêmes. Le mois dernier, une adolescente de 19 ans avait également souffert de brûlures.

Toutes nos pensées vont vers Laiha et sa famille. Elle a tout tenté pour sauver son chien adoré et ne sait pas qu’il n’est plus là. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement ainsi qu’à son père qui lui a sauvé la vie.