Florentino Pérez : «Courtois et Modric sont…Marcelo est une…»

Florentino Pérez, président du Real Madrid, était satisfait après avoir remporté la Super Coupe d’Espagne, le premier titre de la saison, et mis fin à une disette de titres qui a duré 549 jours.

«Nous avons trouvé le parcours que nous voulions, qui est de gagner. Ils nous ont éduqués pour gagner tous les titres, je travaille dans la lignée que Santiago Bernabéu a marqué pour nous», a déclaré le président au micro de Vamos.

«C’était une finale typique entre deux équipes qui voulaient gagner. L’Athletic doit être félicité car il a fait un bon match. Ce titre signifie beaucoup, nous entrons dans une nouvelle ère avec un entraîneur qui nous connaît bien et avec une nouvelle défense qui marche bien pour nous», a-t-il évalué. Estimé Florentino, affectueux avec des joueurs comme Modric et Courtois.

«Marcelo est une légende madrilène»

«Ils sont les meilleurs au monde dans leur travail. Sans vouloir se vanter, nous avons le meilleur du monde, il est à un niveau enviable, digne de remporter à nouveau le Ballon d’Or. Marcelo est une légende madrilène, la reconnaissance est évidente partout dans le monde», a-t-il déclaré à propos du capitaine.

«Nous sommes le club qui a le plus de fans, heureux de continuer à donner satisfaction. Il faut féliciter la RFEF et l’organisation, tout s’est magnifiquement déroulé et nous avons aussi gagné. Une bonne semaine pour le football espagnol», a-t-il estimé.