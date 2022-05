Florentino Pérez après la victoire du Real Madrid : «Kylian Mbappé n’existe pas aujourd’hui, il y a…»

Jürgen Klopp, l’entraîneur de Liverpool, a déclaré qu’il n’était pas satisfait du match du Real Madrid en finale à Paris et qu’ils avaient tiré une fois au but et que c’était un but.

«Madrid est incroyable. La possession était de 50%, mais nous avons eu plus de tirs, plus de tirs au but, mais ils ont eu le plus définitif. Ils ont marqué et nous ne l’avons pas fait, c’est l’explication la plus simple dans le football. C’était un résultat très difficile à accepter», a expliqué Klopp lors d’une conférence de presse.

«Son gardien a été l’homme du match , cela implique que quelque chose a mal tourné pour nous. Courtois a fait trois arrêts incroyables. Nous aurions pu prendre de meilleures décisions dans les trois derniers quarts du terrain», a-t-il déclaré.

«Je pense que Madrid a tiré une fois et marqué, non ? Écoutez, je respecte complètement le Real Madrid. Quoi que vous fassiez, tant que c’est dans les règles, ça va, nous avons aussi dû nous défendre à de nombreux moments. Madrid aurait pu ont mieux joué, mais ils n’en avaient pas besoin et ils ont gagné», a ajouté l’Allemand.

Concernant les problèmes à l’extérieur du stade, Klopp a souligné que sa famille avait des problèmes pour entrer sur le terrain et qu’il y aura des enquêtes sur ce qui s’est passé. «Cela a été très difficile là-bas, mais je ne sais pas encore grand-chose.» On a demandé à l’entraîneur allemand si la fatigue de Liverpool était la clé de la défaite en finale.

«Cela n’a pas aidé, non, mais ce n’est pas la raison. Que le ballon entre ou non dépend des centimètres, de rien d’autre. Nous avons eu des occasions en heads-up, Courtois les a sauvées.»