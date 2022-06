Florentino Pérez accuse Mbappé, qui a rejeté le Real Madrid il y a des semaines

À partir du moment où Gérard Piqué et Shakira se sont séparés, de nombreuses rumeurs ont circulé sur la vie privée du footballeur, qui selon la presse il mène une vie haute et intense.

À en croire ‘Socialité’, elle a découvert la dernière fête du joueur à Stockholm, en Suède. L’arrière central de Barcelone s’est rendu dans la capitale du pays nordique pour des raisons de travail pour sa société Kosmos, puis s’est rendu à une grande fête remplie de célébrités.

L’événement était le sommet international ‘Brilliant Minds ‘ (Brilliant Minds), un congrès qui rassemble toutes sortes de personnalités de tous les coins de la planète.

Piqué a été invité par Daniel Ek , PDG de Spotify, une société qui a récemment annoncé un accord de sponsoring avec le FC Barcelone. L’influenceuse Katrin Zytomierska a confié à ‘Socialité’ quelques détails de cette soirée : «Piqué portait un sweat noir, comme tout le monde». Comme l’influenceur l’a dit au programme, le joueur est venu avec une femme blonde et était assis dans un stand.

«C’est une fête très spéciale à Stockholm. Il n’était pas très tard, 12 heures du soir», a ajouté Katrin. Selon ses déclarations, Piqué a coïncidé avec Alicia Keys, Naomi Campbell et Edward Norton, en plus d’autres influenceurs et hommes d’affaires importants.