Florentino Pérez a ridiculisé Kylian Mbappé avec un message percutant

Jennifer Lopez à 52 ans est l’une des célébrités les plus surprenantes par sa beauté et la jeunesse qu’elle dégage, à de multiples reprises la fiancée de Ben Affleck a révélé que l’un de ses grands secrets de beauté est de dormir.

Mais elle a récemment surpris dans sa newsletter, «On the JLo», lorsqu’elle a raconté la fois où elle s’est sentie «perdre la tête» de ne pas avoir 7 à 9 heures de repos par jour.

Cet événement s’est produit alors que la carrière de «La Diva del Bronx» décollait dans les années 90, alors qu’elle ne dormait que 3 à 5 heures par jour :

«J’étais sur le plateau toute la journée et en studio toute la nuit et je faisais des voyages et tournais des vidéos le week-end», a raconté l’actrice de «Marry Me».

Cependant, cette décompensation de son sommeil a fait tomber malade la chanteuse de «Change the step» sur un tournage :

«Tout le travail et le stress, ainsi que le fait de ne pas dormir assez pour récupérer mentalement, m’ont affecté. Je suis passé d’un sentiment tout à fait normal à penser à ce que je devais faire ce jour-là et tout d’un coup, j’ai eu l’impression de ne plus pouvoir bouger»

Immédiatement, son agent de sécurité a réalisé à quel point JLo était mauvais et l’a emmenée voir un médecin. Où elle a demandé si elle perdait la tête ou si elle devenait folle. Ses symptômes physiques l’ont effrayée et l’ont remplie de peur.

«Maintenant, je sais que c’était une crise de panique classique causée par l’épuisement, mais je n’avais jamais entendu ce terme à l’époque», a déclaré Jennifer Lopez, qui recommande désormais à tous ses fans de bien dormir.