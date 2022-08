Florentino Pérez a pris une grosse décision sur le retour de Cristiano

Le célèbre chanteur nigérian Davido et son ex-fiancée, Chioma, se seraient remis ensemble. L’assistant du chanteur, Gidiboy, l’a déclaré dans un post Instagram tout en partageant une vidéo de retour adorée de la paire.

Gidiboy a partagé la vidéo de Davido et Chioma dans une boutique. Les fans se sont ensuite rendus en commentaire pour poser des questions sur l’état de la relation entre Davido et Chioma. En réponse, Gidiboy a noté que le couple avait ravivé leur amour et était maintenant de retour ensemble. «Ils sont ensemble ❤️, pour toujours», a-t-il écrit.

Cela vient après que Davido se soit rendu sur sa page de médias sociaux pour partager une capture d’écran de lui-même en train de discuter en vidéo avec la mère de son fils, Ifeanyi, Chioma. Il a partagé la capture d’écran qui montrait Chioma avec son visage dans ses paumes et l’a sous-titrée Mon partenaire Gist. Sa légende était accompagnée d’un emoji de «visage souriant avec des cœurs» ainsi que des emoji «doigts croisés».