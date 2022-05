Florentino Pérez a déjà prévenu tout le monde : «Kyliam Mbappé…»

Le «feuilleton Mbappé» promet de laisser une empreinte indélébile sur le marché des transferts dans le monde du football. Ce roman, qui a commencé avec les tentatives avortées du Real Madrid pour le signer en août 2021, culminera, si Dieu le veut, ce dimanche 22 mai, lorsque Mbappé lui-même informe tout le monde sur quel club il décide, s’il reste au PSG ou si, au contraire, il déménage au Real Madrid.

Sa mère et agent, Fayza Lamari, a assuré que son fils a des offres «presque identiques» des deux clubs et que désormais (comme toujours) tout dépendra de ce que choisira le jeune Kylian.

Au milieu de cette incertitude, cependant, il y a une certitude : le Real Madrid a fait plusieurs pas en arrière par rapport à la sécurité qu’il ressentait il y a des semaines jusqu’à aujourd’hui, le PSG, en revanche, ayant égalé ou dépassé les chances des Espagnols.

De nombreux experts et journalistes assurent que le Real Madrid ne comprend pas ces doutes soudains de la part de Mbappé alors qu’il leur avait déjà donné le «Oui» il y a quelque temps.

Et la réalité est que le PSG avec une première rencontre au Qatar il y a quelques jours a fait beaucoup de progrès et maintenant il semble qu’ils soient en avance.

En ce sens, le prestigieux journaliste catalan Guillem Balague, proche de l’entourage de Messi, a assuré que «Florentino Pérez aurait déjà informé le vestiaire du Real Madrid que Mbappé ne viendrait pas».

Si c’est vrai, et bientôt on le saura, ce serait une bombe totale. De l’avoir presque fermé à le perdre en quelques semaines. Madrid joue la finale de la Ligue des champions mais ne peut manquer de négliger cet enjeu vital pour l’avenir à court et moyen terme.

Le club Blanco compte 13 Ligues des Champions et est tout proche de remporter la Quatorzième sans Mbappé, mais pouvoir signer et avoir un tel footballeur dans ses rangs serait un coup dur tant au niveau sportif que commercial. Son arrivée aurait un impact qui pourrait même éclipser la signature de Cristiano Ronaldo lui-même, en juillet 2009.

Offres identiques

«Nous avons un accord avec le Real Madrid et un autre avec le PSG», a déclaré la mère de Mbappé et précisé un mythe récent sur le droit à l’image : «Dans l’offre que le Real Madrid nous a présentée, il y a un contrôle total du droit à l’image et aussi une compensation économique».

A ce propos, le PSG «n’a jamais lâché cette négociation complexe et aurait fini par convaincre le joueur». Il est clair que le plus important pour Mbappé, c’est le sport, puisqu’il a et continuera longtemps d’avoir des revenus abondants.

«Maintenant ou plus jamais»

Au milieu de tout ce gâchis qui tient le monde en haleine, mis à part la prétendue déclaration de Florentino selon laquelle «Mbappé n’arrivera pas», une autre déclaration est apparue selon laquelle si le Français ne signe pas pour Madrid à temps, il ne le fera jamais.

Le le club s’abstiendra : «S’il le faisait (accepter l’offre du PSG), le train se terminerait pour l’attaquant, puisque Madrid est avec cet objectif depuis trois ans, ils ont brûlé pour lui, cela lui a coûté une confrontation avec le PSG…» affirment-ils du matin ABC d’Espagne.

Beaucoup de tours mais avec une certitude : il reste un peu plus de 24 heures pour le savoir. Ou peut-être moins.