Florentino ne savait pas qu’ils le filmaient et a tué Mbappé d’une seule phrase

Ousmane Dembélé donne un nouveau chapitre au roman de sa continuité au FC Barcelone. Alors que tout semblait indiquer qu’il était à un pied et demi de la Catalogne, et que sa prochaine aventure serait à Londres, avec le Chelsea de l’Allemand Thomas Tuchel, l’attaquant s’est entretenu avec un fan en France et a laissé quelques mots qui génèrent la tranquillité à l’intérieur du Camp Nou.

Les propos de Joan Laporta ces derniers jours laissaient entendre que l’avenir de Dembélé était loin de la Catalogne : «Il avait une proposition de notre part depuis longtemps, mais il est clair qu’il ne l’a pas acceptée car nous n’avons pas eu de nouvelles de son agent depuis longtemps», a assuré Laporta.

Mais ces dernières heures, le footballeur a eu une conversation avec un fan, alors qu’il attendait à un feu tricolore en France, et les propos de l’attaquant pourraient être les signes d’un tournant inattendu dans sa décision.

Dans la vidéo, qui circule sur les réseaux et fait déjà le tour du monde, le fan depuis sa voiture demande : «Tu restes au Barça ?» auquel Dembélé répond par un surprenant et percutant : «Oui».

Puis, cherchant à aller un peu plus loin, le fan l’interroge sur les intérêts de Chelsea, qui avec Tuchel à la barre souhaite que Dembélé renforce son attaquant, ce à quoi le Français n’a eu aucun mal à répondre : «Je vais bien au FC Barcelone».

Le contrat de Dembélé avec le FC Barcelone expire dans un peu moins de deux semaines, le 30 juin. Les Culé ont mis sur la table une offre de renouvellement, avec un salaire fixe avec des remises, mais avec des variables différentes pour leurs performances sur le terrain de jeu.

Malgré l’intérêt que Xavi Hernandez porte publiquement au Français, Dembélé n’a pas encore apposé sa signature sur le contrat, attendant que le club apporte des améliorations du point de vue économique.