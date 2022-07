Finale Miss Côte d’Ivoire 2022 : la réaction de Bebi Philip face à la polémique autour de sa demande

La belle actrice et influenceuse ivoirienne Emma Lohoues, ne finira jamais de nous surprendre avec ses histoires d’amour. La busineswoman s’est exprimée à travers les réseaux sociaux.

En effet lors d’un direct, un fan a ouvertement demandé à Emma Lohoues pourquoi ses ex-amies ont l’habitude de la traiter de voleuses des hommes d’autrui. A cette question, l’influenceuse Ivoirienne a donné une réponse très simple.

«Si elles disent que je suis une raseuse, elles doivent avoir honte. Toi tu as fait comment et puis on t’a rasé ? Moi je rase pas quelqu’un, j’ai pas le temps pour ça. Il y a trop d’homme pour que j’aille me mettre avec gars de quelqu’un. Je n’aime pas les restes, par contre les gens aiment mes restes», a déclaré Emma Lohoues.

Conscient de ce que le torchon brûle entre Emma Lohoues, Josey et plus récemment encore Carmen Sama, les internautes n’ont fait aucun effort pour spéculer sur le fait que l’ex-petite amie de Dj Arafat s’en serait prise indirectement à Josey et Carmen Sama.