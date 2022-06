Fin d’une époque : c’était l’adieu émotionnel de Gareth Bale au Real Madrid

Karim Benzema n’est pas seulement connu pour ses qualités sportives qui lui ont permis de devenir l’un des joueurs les plus remarquables du football mondial, mais aussi pour la grande collection de voitures qu’il possède dans son garage.

C’est que l’athlète français a précisé à plusieurs reprises qu’une partie de sa fortune est investie dans l’achat des voitures les plus exclusives du marché, ainsi le joueur possède plusieurs modèles qui font l’envie des collectionneurs.

L’une des plus frappantes de la collection de Karim Benzema est une Bugatti Chiron, qui est connue pour être l’une des voitures les plus exclusives au monde en raison du fait qu’elle n’est plus produite , ce qui en a fait l’une des plus chères de le marché mondial.

Cette voiture se caractérise par atteindre 100 km/h en seulement 2 secondes, une vitesse atteinte uniquement par les modèles utilisés pour la Formule 1 et a une accélération maximale de 420 km/h, ce qui en fait l’un des joueurs les plus vantards.

Les voitures de Karim Benzema

Un autre des points forts est sa Lamborghini Aventador Roadster, qui a une carrosserie jaune et une capote décapotable. Cette voiture a un prix de marché de plus de 500 000 euros.

Benzema possède également une McLaren 720S orange foncé, qui se caractérise par une porte à ouverture verticale, pour laquelle elle est au prix de 300 000 euros et est devenue une autre de ses préférées.

Le footballeur a également profité de l’avantage d’être un joueur du Real Madrid et a demandé une Audi quatre portes, la marque qui sponsorise le club et donne à toute l’équipe la possibilité une fois par an de choisir un modèle.