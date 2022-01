FIFA The Best 2021 : le nom du vainqueur a fuité !

A une semaine de la remise du Prix FIFA The Best 2021, une source a fait fuiter le nom du vainqueur du trophée que Lionel Messi, Mohamed Salah et Robert Lewandowski se disputent cette année.

Dix au départ, seuls les trois susmentionnés sont en lice pour s’offrir le prix récompensant le meilleur joueur de l’année et qui sera décerné le 17 janvier prochain à Zurich, au siège de la FIFA.

Et d’après les informations du journaliste Younis Mohamed, c’est le Polonais Robert Lewandowski qui a connu une année 2021 phénoménale qui va rafler la mise devant Salah et Messi qui l’avait battu au Ballon d’Or.