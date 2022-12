Fidji : le retour de «Rambo» Rabuka comme premier ministre

Le rappeur canadien Tory Lanez a été jugé coupable vendredi par un tribunal de Los Angeles d’avoir tiré dans les pieds de la chanteuse Megan Thee Stallion lors d’une dispute en 2020, après une soirée hollywoodienne trop arrosée.

Au cours du procès entre les deux ex-amants, la chanteuse américaine a raconté comment le rappeur a ouvert le feu sur elle, en lui lançant: «Danse, salope». Tory Lanez, Daystar Peterson de son vrai nom, a notamment été jugé coupable d’agression avec une arme semi-automatique et port d’une arme non déclarée.

Le rappeur de 30 ans, qui a plaidé non coupable et n’a pas témoigné lors du procès, a été écroué immédiatement après le verdict et encourt plus de 20 ans de prison, selon plusieurs médias américains. Sa peine doit être prononcée le 27 janvier.

Aux Etats-Unis, cette affaire a servi de symbole concernant le traitement des femmes dans le milieu du hip-hop. Elle remonte à juillet 2020 et trouve ses origines dans une dispute entre les deux ex-amants après une soirée chez Kylie Jenner.

Les deux stars revenaient de la soirée en voiture, en compagnie de l’assistante personnelle de Megan Thee Stallion, qui était également tombée sous le charme du rappeur canadien. Une querelle a alors éclaté.

Devant les jurés, la rappeuse Megan Thee Stallion, qui a collaboré avec Beyoncé et remporté trois Grammy Awards en 2021, a décrit son effroi lorsque son ex-amant lui a tiré dans les pieds.

«Je suis choquée. J’ai peur. J’entends les coups partir et je n’arrive pas à croire qu’il est en train de me tirer dessus», a expliqué l’artiste, Megan Pete de son vrai nom. Pour étouffer l’incident, Tory Lanez lui a proposé «un million de dollars» pour se taire, a raconté l’interprète, notamment connue pour son titre «Savage».

Querelle d’ego

Selon la procureure Kathy Ta, l’affrontement a eu lieu à cause de «l’ego meurtri» de Tory Lanez. Le Canadien était irrité «parce que Megan avait plus de succès que lui», a-t-elle souligné dans son réquisitoire. «Il avait un égo surdimensionné et n’a pas supporté de se faire manquer de respect», a insisté la magistrate.

De son côté, la défense de Tory Lanez a fustigé une enquête selon elle bâclée. L’avocat du rappeur, George Mgdesyan, a réduit ce cas à «une affaire de jalousie».

Selon lui, c’est l’assistante personnelle de Megan Thee Stallion qui a tiré elle-même sur la chanteuse. Selon l’enquête, cette assistante a envoyé un SMS quelques minutes après l’incident, où elle réclamait de l’aide et a écrit: «Tory shot Meg».

Peu après l’incident, la voiture des deux stars a été arrêtée par la police. Transportée à l’hôpital, la chanteuse a initialement assuré s’être blessée les pieds avec des morceaux de verre.

Devant le tribunal, Meghan Thee Stallion a mis sa réaction sur le compte d’une méfiance envers la police, quelques mois seulement après la mort de George Floyd et Breonna Taylor, deux Afro-américains tués par les forces de l’ordre.

«A l’époque, nous sommes au pic des violences policières», a-t-elle rappelé. «Je ne me sens pas en sécurité dans la voiture. Je ne me sens pas en sécurité avec les policiers non plus.»

Après le verdict, le procureur de Los Angeles George Gascon a salué dans un communiqué le «courage incroyable» de Megan Thee Stallion.

«Les femmes, et particulièrement les femmes noires, ont peur de dénoncer des crimes comme les agressions ou les violences sexuelles parce que trop souvent elles ne sont pas crues», a-t-il réagi. «Ce procès (…) a souligné les nombreuses choses à mieux faire pour notre société.»

Avec AFP