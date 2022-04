Feuille d’or, marbre et toit en étoile : c’est ainsi qu’Aubameyang personnalise ses voitures exotiques

La star de Barcelone Aubameyang a un goût extravagant lorsqu’il s’agit de mettre son empreinte sur les moteurs. Découvrez ses pièces de collection.

Aubameyang est un homme aux goûts chers. Une partie de sa fortune est destinée au monde automobile. En ce sens, le joueur possède une collection particulière et exotique de voitures qui feront soupirer les vrais connaisseurs de l’automobile.

Dans une interview passée, Aubameyang a avoué que son amour des voitures de luxe était né de l’exemple de son père qui était un admirateur d’Audi. En fait, son père a réussi à acheter une Audi Quattro lorsque l’athlète était enfant.

Son temps actuel à Barcelone lui a donné les dividendes nécessaires pour porter sa passion pour les voitures à de nouveaux niveaux. Par exemple, il y a des années, il a acheté une Audi TT et maintenant il la personnalise avec le système «portes ciseaux» de Lamborghini et le fameux kit R8

Avec Lamborghini, il a aussi un amour très concret. Aubameyang a un modèle Urus avec un design en marbre sombre et un plafond qui, à l’intérieur, simule un ciel étoilé impressionnant.

Il a également un Aventador qu’il a peint en or et a ajouté des détails en feuille d’or. De même, il possède une autre Aventador mais avec une peinture argentée irisée avec la lettre «A» en relief sur le capot.

Aubameyang et ses prochains caprices de voiture

Selon le footballeur gabonais, chaque fois qu’il achète une voiture, il doit la personnaliser à au moins 50%. «C’est ainsi que je montre ma vraie personnalité et j’aime les choses brillantes», a-t-il reconnu dans le passé.

En outre, il a déclaré que parmi ses prochains caprices, il souhaitait obtenir une Pagani Zonda et une Koenigsegg. Le premier est fabriqué à partir de fibre de carbone et le second est fabriqué par une société suédoise qui ne fabrique que des voitures de luxe personnalisées.

Aubameyang est également fan de Ferrari et de Bugatti. Curieusement, l’un des modèles les plus excentriques dont il dispose est une précieuse réplique d’une DeLorean, la voiture légendaire de la franchise «Retour vers le futur».