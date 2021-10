Fetty Wap : le rappeur arrêté pour trafic de drogue, il risque la prison à vie

Alors qu’il s’apprêtait à monter sur la scène du festival «Rolling Loud», ce jeudi 28 octobre, le rappeur américain Fetty Wap a été arrêté à New York. Il est soupçonné d’être impliqué dans un trafic de drogue et risque la prison à vie.

C’est dans le stade de Citi Field plus précisément que Fetty Wap a été arrêté par le FBI. D’après les documents juridiques obtenus par TMZ, le rappeur de trente ans est soupçonné d’avoir transporté, distribué et vendu plus de cent kilos de stupéfiants dont de la cocaïne, de l’héroïne, du fentanyl et du crack, à Long Island et dans le New Jersey, entre 2019 et 2020.

Le communiqué cité par l’AFP, précise également que lors des perquisitions, les forces de l’ordre ont mis la main sur près d’1,5 millions de dollars en liquide, 16 kilos de cocaïne, deux kilos d’héroïne, de nombreuses pilules de fentanyl, et plusieurs armes.

L’artiste a été mis en examen ce vendredi, comme l’a fait savoir un haut responsable des forces de l’ordre de New-York. Le média américain Complex affirme que Fetty Wap a plaidé non coupable, mais a cependant signé un document attestant qu’il renonce à son droit à un procès rapide. Il devra rester enfermé jusqu’à la prochaine audience qui aura lieu le 24 novembre.

De plus, six autres membres de ce même réseau de distribution de drogue sont accusés d’avoir vendu de l’héroïne et du fentanyl durant le festival de musique «Rolling Loud», où devait se produire Fetty Wap. S’ils sont reconnus coupables, les accusés pourraient être condamnés à la prison à vie.

Devenu célèbre grâce à son titre «Trap Queen» sorti en 2014, Willie Junior Maxwell II de son vrai nom, devait signer son grand retour sur scène lors de ce festival, après plusieurs années d’absence.

Un festival de hip-hop qui a réuni plusieurs noms importants de la scène de rap US, comme 50 Cent, DaBaby, ou encore Travis Scott, rapporte Cnews