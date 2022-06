Fernando Torres avoue enfin la vérité : «J’ai joué avec Xavi et Iniesta mais…»

Tout comme Neymar a désigné Lionel Messi comme le meilleur joueur avec lequel il a joué et Karim Benzema a récemment désigné Cristiano Ronaldo comme le talent le plus impressionnant qu’il ait jamais côtoyé, Fernando Torres a eu un partenaire dans sa carrière avec lequel il a formé un duo inoubliable.

Bien qu’il ait joué aux côtés de légendes telles que Xavi, Andrés Iniesta, Sergio Busquets, Sergio Ramos et David Villa dans l’équipe nationale espagnole, l’ancien joueur de l’Atlético de Madrid a désigné le légendaire Steven Gerrard comme le plus grand joueur qu’il ait côtoyé au plus haut niveau.

En effet, il y a quelque temps, le vainqueur de la Coupe du monde 2010 avec l’Espagne aujourd’hui retraité, a été invité à composer une équipe idéale comprenant uniquement les coéquipiers avec lesquels il a joué en tant que professionnel.

Et c’est à l’éternel capitaine de Liverpool qu’il a dédié la meilleure description : «Au milieu du terrain, dans la position la plus avancée, il y a Steven Gerrard. C’est mon joueur emblématique. C’est un joueur clé pour moi.

C’est le meilleur joueur avec qui j’ai joué. Je l’ai dit à plusieurs reprises, c’est le joueur qui a complété mon jeu. Il y a un «avant et après» quand j’ai commencé à jouer avec lui. Il serait le capitaine de mon équipe”, a-t-il déclaré.

Il est clair qu’El Niño Torres a vécu des moments uniques aux côtés de Xavi, Iniesta et compagnie au niveau international. Cependant, sa carrière prend une autre dimension lorsqu’il arrive à Liverpool pour jouer avec Steven Gerrard. C’est certainement le critère qui a décidé de sa position dans le débat sur le meilleur joueur avec lequel il a joué.

Pour rappel, Fernando Torres faisait partie de la liste finale des candidats au Ballon d’Or en 2008. Il est arrivé troisième dans le vote, derrière Cristiano Ronaldo et Lionel Messi.

Il a par ailleurs été élu à deux reprises (2008 et 2009) comme le meilleur 9 du monde lors du FIFA/FIFPro World 11. Il a partagé l’attaque avec Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Et pour finir, Fernando Torres a marqué 81 buts en 142 apparitions pour Liverpool.