Ferland Mendy a fait exactement la même chose que Karim Benzema

Katie Price a mis un affichage très plantureuse dans un bikini vert fluo alors qu’elle profitait d’une journée au bord de la piscine lors d’une escapade ensoleillée en Thaïlande.

La star de télé-réalité, 44 ans, a montré ses atouts incroyablement amples dans le haut du maillot de bain à licou, associé à des bas à franges et à franges. Elle s’est étendue sur un hamac pendant qu’elle profitait de ses vacances, enfilant des curseurs vert foncé.

Katie arborait un simple collier en or et transportait ses affaires dans un sac fourre-tout tissé. La personnalité des médias portait ses serrures en platine surlignées droites et arborait un maquillage glamour avec des sourcils soignés et un rouge à lèvres brun en sourdine.

Cela survient alors que Katie aurait été victime d’une intoxication alimentaire présumée lors de son dernier voyage avec Carl Woods. L’ancien mannequin glamour s’est envolé pour le pays d’ Asie du Sud-Est la semaine dernière, mais ses vacances ont été perturbées par sa maladie, Katie aurait vomit et se sentait mal. Cela vient après qu’elle ait révélé qu’elle prenait une pause sur les réseaux sociaux pour des raisons personnelles.