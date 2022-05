Ferguson avoue : «Cristiano Ronaldo est plus fort que Lionel Messi parce que…»

À 33 ans, Marcelo Vieira da Silva Júnior est à quelques semaines de la fin de son contrat avec le Real Madrid. Le latéral gauche brésilien porte les couleurs merengues depuis 2006 et serait ouvert à rester au club un an de plus, ou même le plus longtemps possible.

Marcelo a gagné beaucoup de trophées au club et il est récemment devenu le joueur le plus titré du club avec 24 trophées, soit un de plus que Francisco Gento. Il a connu une brillante carrière qui fait de lui une référence à son poste.

Après le 35è sacre du Real Madrid en Liga, le capitaine madrilène s’est confié à El Chiringuito sur son avenir. Ses intentions sont claire : il a envie de continuer au club.

«Si mon histoire au Real s’arrête là ? J’espère que non ! Je ne veux pas que ça s’arrête là. Je veux rester ici toute ma vie, jusqu’à mes 50 ans. Plus sérieusement, je ne sais pas ce qui va se passer… Je suis très heureux de jouer dans la meilleure équipe du monde», a déclaré Marcelo.

Le Real Madrid est le seul club européen dans lequel il a évolué jusque-là. L’histoire de sa grande carrière y est écrite tout comme le record qu’il vient de battre et qu’il savoure avec fierté.

«Je viens de dépasser une légende du madridisme comme Don Paco Gento. Je suis le joueur le plus titré de l’histoire du meilleur club du monde et cela n’a pas de prix. Que je reste, que je ne reste pas… Moi je veux rester, que ce soit clair», a rajouté Marcelo.

Le message est donc clair à l’endroit de Florentino Perez et de la direction du Real Madrid. Une décision devra être prise dans les semaines à venir.