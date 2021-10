FC Barcelone : un ancien joueur fait son retour au club

Avec un triplé de Cristiano, le Portugal s’est battu en Algarve et est proche du rêve de Coupe du monde du Qatar 2022. A 36 ans, il rêve de jouer, au moins deux championnats de plus.

Le Portugal ne mène pas le groupe A mais est proche de Qatar 2022. Les Portugais devaient s’imposer ce mardi au Luxembourg à Faro, où ils ont disputé le match de la septième journée de la phase de qualification, et ils l’ont fait avec un imparable Cristiano Ronaldo, auteur d’un triplé.

Les Portugais sont deuxièmes à un point de la Serbie, avec qui ils joueront la tête lors de la dernière journée de ce groupe A. Le Portugal, oui, a un match de moins que les Serbes.

Et il a aussi quelque chose que son concurrent n’a pas, Cristiano Ronaldo, dont l’âge, loin de jouer contre lui, semble lui donner de plus en plus de maturité.

Avec deux penaltys en moins de cinq minutes de jeu, à 8′ et à 13′, plus un autre à la fin dans une tentative de tête qui a fini par le frapper d’une partie de l’épaule pour sceller le 5-0 final, Cristiano Ronaldo a brillé et chargé avec sa nation de la maintenir dans la lutte pour sa qualification au Qatar 2022.

Tout indique que le Portugais, qui atteindra la prochaine Coupe du monde à 37 ans, ne disputera pas le dernier de sa carrière, mais se dira aussi présent lors de l’édition 2026.

Le paradoxe est que Neymar, 8 ans plus jeune, a annoncé cette semaine qu’il ne se sentait pas mentalement stable pour continuer à jouer au football, et a anticipé qu’après la prochaine compétition internationale, il ne continuerait plus à jouer avec son équipe, le Brésil.