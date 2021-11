FC Barcelone : Memphis Depay a révélé le surnom qu’il a donné à Frenkie de Jong

Pour certains stages, Gerard Piqué était l’un des joueurs du FC Barcelone qui a rempli une section dans laquelle il devait révéler le nom de ses footballeurs historiques préférés par poste. Et l’une des décisions qui a attiré le plus d’attention est venue du but.

Au lieu d’aller avec Iker Casillas, Gianluigi Buffon, Manuel Neuer ou Edwin van der Sar, le champion du monde, qui a également été quadruple champion de l’UEFA Champions League, a désigné l’éternel Víctor Valdés comme son gardien préféré.

Les critères que vous avez utilisés pour décider? Son héritage au Barça, la capacité qu’il a eu à se magnifier dans les moments les plus importants et sa domination dans son jeu de jambes pour l’aider dès le début.

«Mon meilleur gardien est Víctor Valdés. Je pense que cela a été très important pour l’histoire du Barça à des moments clés, comme en finale, il y a toujours eu un match dans lequel nous avions besoin de lui et il était toujours là. C’est une référence pour tous les jeunes gardiens de but. Il était l’un des meilleurs à jouer avec ses pieds et a réalisé beaucoup de choses au Barça. On se souviendra toujours de lui», a déclaré Piqué, dans la dynamique MY TOP 4 dans laquelle il a joué (2018) sur la chaîne YouTube du FC Barcelone.