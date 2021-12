FC Barcelone : l’énorme détails sur l’avenir de Erling Haaland

Président du FC Barcelone, Joan Laporta aurait évoqué l’avenir d’Erling Haaland avec Mino Raiola. Mais Javier Tebas n’imagine pas l’attaquant se rendre en Catalogne.

«Je ne pense pas qu’il soit possible pour Barcelone de signer Haaland à cause des chiffres et du contrôle économique, ce sont des données publiques. Il faudrait beaucoup de circonstances pour que le Barça puisse l’engager. Haaland est entre les mains de Raiola et il ne le vend pas contre des bonbons, il vend assez cher. Je ne vois pas de possibilités parce que la masse salariale de Barcelone ne leur permettra pas de le signer» a confié le président de la Liga dans des propos rapportés par Mundo Deportivo.