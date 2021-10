FC Barcelone : le message de Pep Guardiola à Xavi

En conférence de presse à la veille du match de Manchester City contre Crystal Palace, Pep Guardiola a évoqué l’actualité. Le technicien espagnol a donné son avis sur Xavi, en passe de prendre les rênes du FC Barcelone.

Pour le manager des citizens, voir Xavi en tant que successeur de Koeman serait une bonne décision. «D’abord, je ne sais pas ce qui va se passer. Barcelone a maintenant un entraîneur intérimaire (Sergi Barjuan) et j’espère qu’il aura de la chance. Si Xavi est choisi, je ne doute pas qu’il soit préparé».

«Il connaît très bien l’atmosphère du Barça et c’est très important. Il connaît le jeu, la passion et il a plus d’expérience que lorsque j’ai pris en charge l’équipe. Si Xavi est le prochain entraîneur, je lui souhaite le meilleur et que, pas à pas, il restaure l’équipe», a souligné l’entraîneur espagnol, en conférence de presse.