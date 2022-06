Favori au Ballon d’Or, il avoue être inspiré de Cristiano Ronaldo pour briller

L’une des plus grandes rivalités du football mondial, est le duel entre le Brésil et l’Argentine. Ce jeudi, un nouvel épisode et hors du terrain s’est passé sur les réseaux sociaux et avec Neymar comme protagoniste.

Un post Instagram dévoile les joueurs argentins célébrant la conquête de la Finale (3-1 contre l’Italie) avec une chanson dédiée qui se moque du Brésil. «Que s’est-il passé, brasuca ? Vous attendez toujours. Que s’est-il passé, Brasuca ? Dans la favela, tout le monde pleure. Les années passent, et ils n’oublient pas la Coupe du monde 1950 [L’Uruguay a battu le Brésil 2-1 en finale du Maracanã] Ils sont tous dans la merde, ils ont peur que ça se reproduise».

«Parce que Messi a la couronne. Et la jambe gauche avec la magie qui enchante. Pour aggraver les choses, rappelez-vous Maradona. Je sais que ça te fait mal, que ça te fait mal, mais cette coupe appartient à l’Argentine», sont les paroles de la chanson. La réponse ne s’est pas fait attendre, Neymar laissant une question provocatrice. «Vous avez gagné la Coupe du monde ?», lit-on.