Facebook dévoile la cause de sa géante panne qui a coûté des milliards à Zuckerberg

WhatsApp va cesser de fonctionner correctement sur certains smartphones dès le 1er novembre 2021. Comme c’est régulièrement le cas, l’application de messagerie abandonne le support de certaines versions d’Android et d’iOS.

Une quarantaine de smartphones sont concernés. WhatsApp invite les usagers à installer une version plus récente de l’OS de leur téléphone.

Régulièrement, WhatsApp est obligé d’abandonner le support de certaines versions d’Android et d’iOS. Début d’année, la messagerie instantanée a d’ailleurs cessé de fonctionner sur les iPhone qui tournent sous une version antérieure à iOS 9 et les smartphones coincés sous Android 4.0.2 (ou une version précédente).

Dès le 1er novembre 2021, WhatsApp va appliquer de nouvelles restrictions. Comme expliqué dans sa FAQ, l’application de messagerie ne fonctionnera plus sur les terminaux coincés sur des versions antérieures à Android 4.1, iOS 10 ou encore KaiOS 2.5.1.

Si WhatsApp est déjà installé sur votre smartphone, vous pourrez continuer à l’utiliser après la date butoir. Néanmoins, certaines fonctionnalités risquent de plus fonctionner correctement.

Cependant voici les smartphones concernés:

Alcatel One Touch Evo 7, Archos 53 Platinum, HTC Desire 500, Caterpillar Cat B15, Wiko Cink Five, Wiko Darknight, Lenovo A820, UMi X2, Faea F1 et THL W8

iPhone SE, 6s et 6s Plus

Huawei Ascend G740, Ascend Mate, Ascend D Quad XL, Ascend D1 Quad XL, Ascend P1 S et Ascend D2

LG Lucid 2, Optimus F7, Optimus F5, Optimus L3 II Dual, Optimus F5, Optimus L5, Optimus L5 II, Optimus L5 Dual, Optimus L3 II, Optimus L7, Optimus L7 II Dual, Optimus L7 II, Optimus F6, Enact, Optimus L4 II Dual, Optimus F3, Optimus L4 II, Optimus L2 II, Optimus Nitro HD and 4X HD, et Optimus F3Q

Samsung Galaxy Trend Lite, Galaxy Trend II, Galaxy S2, Galaxy S3 mini, Galaxy Xcover 2, Galaxy Core et Galaxy Ace 2

Sony Xperia Miro, Sony Xperia Neo L et Xperia Arc S

ZTE Grand S Flex, ZTE V956, Grand X Quad V987 et Memo

Veuillez mettre votre application à jour avant le 01 Novembre 2021.