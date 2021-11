Fabio Cannavaro a révélé qui est l’attaquant de Premier League qui l’impressionne le plus

Luis Fabiano, un attaquant brésilien qui a marqué Séville et vécu de très bons moments avec l’équipe senior de son pays, a eu l’occasion d’affronter plusieurs des meilleurs footballeurs de l’histoire.

Plusieurs l’ont captivé, mais il y en avait quelques-uns qui l’ont particulièrement impressionné. Qui est-ce? Zinédine Zidane et Lionel Messi. Attention aux aveux qu’il a faits concernant Lio et Zizou.

«Parmi les joueurs contre lesquels j’ai joué, celui qui m’a le plus impressionné est Zidane. Il avait une classe inhabituelle. Et Messi aussi. Ronaldo, Ronaldinho, Kaká, Rivaldo et Jadson étaient en ma faveur (ils jouaient avec lui). Mon Dieu, vous n’êtes que des as !», a déclaré le champion d’Amérique (2004) et champion de la Coupe des Confédérations (2009), dans une interview pour ESPN Brésil.

Lionel Messi est le footballeur avec le plus de Ballon d’Or (6), le plus de Souliers d’Or (6) et le plus de récompenses IFFHS Best Game Constructor (4). Le joueur le plus complet de tous les temps.

En tant que joueur, Zinedine Zidane a été champion de l’UEFA Champions League, champion du monde, champion d’Eurocup, champion de Serie A, champion de la Ligue espagnole et Ballon d’Or. Légende incontestée.