Evra : «C’est pour ça Cristiano Ronaldo a quitté la Juventus»

Après trois saisons passées à la Juventus, Cristiano Ronaldo a rejoint lors du dernier mercato Manchester United. Arrivé à Turin en fanfare, le portugais est est réparti de l’Italie sous le feu des critiques.

Ancien joueur des deux clubs, Patrice Evra a livré ses vérités sur le départ du natif de Funchal de la Vieille Dame dans les colonnes du quotidien italien La Repubblica ce vendredi.

«Pourquoi Cristiano a quitté la Juve ? Il a besoin d’amour et de respect. A la Juve, il devenait le bouc émissaire. En Italie, les critiques ont été un peu ridicules et hypocrites. La Juve aurait dû comprendre qu’il exige de l’amour et de respect», a analysé l’ex-latéral gauche français.