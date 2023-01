Everton : mauvaise nouvelle pour Frank Lampard

Ce lundi 23 janvier 2023, la presse anglaise a annoncé le départ du technicien britannique. Dans la soirée, Everton a officialisé le renvoie de Frank Lampard du commandement technique du club.

L’ancien international anglais de 44 ans ne peut résister à la mauvaise série de résultats des toffees, qui ont perdu 11 de leurs 14 derniers matchs. La dernière victoire en Premier League remonte au 22 octobre, face à Crystal Palace. L’ancien joueur a repris Everton le 31 janvier 2022, succédant à l’époque à Rafael Benítez, parvenant à éviter la relégation la saison dernière.

Everton occupe actuellement la 19e et avant-dernière place de la Premier League, étant dans la zone de relégation. Dans un communiqué, les caramels affirment que «Paul Tait et Leighton Baines guideront l’équipe tant qu’il n’y aura pas de nouvel entraîneur».

#EFC can confirm that Frank Lampard has left his post as Senior Men’s First Team Manager today.

Paul Tait and Leighton Baines will take training until a new manager is appointed.

— Everton (@Everton) January 23, 2023