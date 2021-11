Euro 2020 : l’auteur des propos racistes contre Sancho, Rashford et Bukayo est arrêté et condamné

Jonathon Best, un fan anglais de 52 ans, a été condamné à 10 semaines de prison pour avoir été accusé d’avoir débité des insultes racistes à trois footballeurs anglais.

La situation s’est produite en finale de l’Euro-2020, entre l’équipe anglaise et l’équipe italienne, après que les footballeurs Jadon Sancho, Marcus Rashford et Bukayo Saka aient raté leurs tirs au but. Jonathon Best a publié des vidéos sur les réseaux sociaux lançant des insultes aux joueurs.

Le supporter, qui avait déjà plaidé coupable, a désormais été condamné par le tribunal londonien de Willesden à 10 semaines de prison. Jonathon a même été approché par un ami pour retirer la vidéo de son réseau social Facebook, auquel il a répondu : «C’est mon profil, je peux faire ce que je veux.»

La procureure Elaine Cousins a remercié le plaignant et a appelé à une éducation plus poussée: «Je tiens à remercier ceux qui ont signalé ce crime haineux et j’espère que cet acte d’accusation aidera à éduquer et à dissuader les gens de publier des messages haineux sur les réseaux sociaux».