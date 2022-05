Eudoxie Yao avoue enfin la vérité : «Si je veux sortir avec quelqu’un, je…»

Mohamed Salah n’a pas mâché ses mots et s’est défini, dans une interview accordée à la chaîne de télévision beIN SPORTS , comme le meilleur attaquant du monde aujourd’hui.

«Si vous me comparez à n’importe quel autre joueur dans ma position, pas seulement à Liverpool mais partout dans le monde, vous verrez que je suis le meilleur. Je me concentre sur mon travail et mes chiffres sont la meilleure preuve de ce que j’ai dit. Avant 2018, beaucoup disaient qu’après avoir échoué à Chelsea, je ne pourrais pas atteindre ce niveau, mais j’ai continué et j’ai prouvé qu’ils avaient tort. Je pense toujours positivement et j’essaie de rester sur la bonne voie», a souligné l’Egyptien de Liverpool et meilleur buteur de Premier League cette saison.