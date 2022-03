«Eto’o est un incompétent, il est le pire président de la Fecafoot…»

Si la présence de Samuel Eto’o à la tête de la Fédération camerounaise de football fait plaisir à certaines personnes, pour d’autres camerounais, il est loin d’être la bienvenue. Adolarc Lamissia, un journaliste a dézingué l’ancien international avec des propos choquants.

Le sujet qui a suscité l’ire du journaliste concerne le championnat camerounais. Selon ses dits, le championnat n’est joué que dans quatre villes du pays et exclut les autres grandes villes du septentrion.

«Eto’o peut ! Oui Eto’o peut détruire en quelques instant ce qui a été bâti durement. Eto’o peut diviser un peuple; remettre en question l’unité nationale. On l’a vu quand il était encore joueur à l’équipe nationale et on le voit aujourd’hui.

Eto’o peut décider seul de suspendre un membre du Comex parce que Guibai lui a dit des vérités. Eto’o peut demander le limogeage d’un entraîneur qui sera lourdement indemnisé.

Eto’o peut parce qu’il est tribaliste et il vient de le faire savoir en empêchant aux camerounais des régions septentrionales de suivre les matches de coton sport de Garoua sur son stade avec son 12e joueur.

Mais ici là, je vous dis plutôt que Eto’o ne peut pas, il ne pourra pas. Cette affaire va le suivre partout, c’est une marque indélébile. Eto’o est un piètre manager. C’est un incompétent et il le prouve en seulement 100 jours. Eto’o est déjà le pire président de la Fecafoot», a-t-il lâche.