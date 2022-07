Étonnant : dans ce salon de coiffure, la coiffeuse ambrasse les clients pendant qu’elle travaille (vidéo)

Sur les réseaux sociaux, la vidéo d’une coiffeuse fait l’euphorie depuis des mois. Cette dernière offre des baisers romantique aux clients hommes qui viennent pour se coiffer.

Dans la vidéo, on aperçoit un client assis sur une chaise avec un tablier noir enroulé autour de lui. La coiffeuse portant une robe courte noire se penche vers lui et place ses mains sur les genoux de ce dernier. Elle lui fait tout face, avant de rapprocher sa bouche pour l’embrasser langoureusement.

Les baisers étaient si forts et attiraient l’attention des personnes qui étaient dans le salon de coiffure. Un autre client présent tourne son visage par intermittence pour voir son collègue client se faire dorloter pendant qu’il est pris en charge par un autre homme.

La vidéo a été postée sur Twitter par un utilisateur @Jefe_says avec la légende : «J’ai entendu parler d’un salon de coiffure où une femme barbier fait plaisir aux clients masculins en les embrassant tout en se coupant les cheveux… Eh bien, je viens de voir la vidéo»

I heard of a barbershop where a female barber gives male customers nice treat by kissing them while cutting their hair….Well I just saw the video and all i can say is Omo!!! pic.twitter.com/z1jxrds2Gd

— Jèfé Juan José (@Jefe_says) February 1, 2022