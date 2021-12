Étonnant : Bayern signe un jeune gardien chinois de 18 ans

Le Bayern a recruté le gardien chinois de 18 ans Liu Shaoziyang, qui jouera dans les équipes secondaires du club bavarois, dans ce cas, les moins de 19 ans.

Ce transfert résulte du partenariat entre les Bavarois et le Wuhan Three Towns FC. Liu Shaoziyang a signé le contrat jusqu’au 30 juin 2025. Se confiant à la presse, le jeune portier a étalé sa joie.

«C’est un grand honneur que l’un des plus grands clubs du monde s’intéresse à moi. Le Bayern a beaucoup de fans en Chine et je suis incroyablement fier et heureux», a déclaré le gardien de but, qui mesure 1,90 mètre.