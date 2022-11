États-Unis : un responsable de la Fed favorable à une hausse des taux moins forte en décembre, d’un demi-point

Un juge des référés a interdit mercredi 16 novembre provisoirement aux forces de l’ordre d’une région au centre des Pays-Bas de tirer avec un pistolet de paintball sur un loup s’approchant trop près des visiteurs dans un parc national.

Viser un loup par des tirs de paintball n’a jamais été fait auparavant, et «peut entraîner de graves blessures chez l’animal», a expliqué le tribunal du district central des Pays-Bas dans un communiqué.

Un animal protégé dans le pays

Le loup est un animal protégé dans le pays, ce qui signifie que le perturber ou le chasser est interdit sans dérogation spéciale. La province de Gueldre (centre) avait expliqué début novembre avoir décidé de délivrer cette exemption après qu’un loup, probablement jeune, se soit trop rapproché de randonneurs dans le parc national le Hoge Veluwe.

Celle-ci autorisait les forces de l’ordre de la province à dissuader le loup à l’aide «d’une sorte de pistolet de paintball», ce à quoi s’est opposée l’organisation De Faunabescherming (protection de la faune en français, ndlr).

L’organisation a demandé au tribunal de suspendre l’exemption jusqu’à ce que la province ait statué sur son avis d’opposition. La province de Gueldre avait confirmé que les forces de l’ordre étaient prêtes à viser le loup avec des fusils de paintball, a précisé le tribunal, jugeant l’affaire «urgente».

«L’exemption n’est plus autorisée à être utilisée et il n’est donc pas possible de tirer sur le loup avec des pistolets de paintball», «jusqu’à ce que le juge des référés puisse approfondir le fond de l’affaire», le 23 novembre.

Le nombre exact de loups aux Pays-Bas n’est pas connu mais selon BIJ12, l’agence qui comptabilise, entre autres, pour les provinces, les dégâts causés par les loups, il y a actuellement quatre meutes dans le pays et onze loups solitaires.

Avec AFP