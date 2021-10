Etats-Unis : un policier de 26 ans abattu lors de sa première journée de travail

Les points noirs et sales sont cumulés principalement dans des zones comme le nez et les coins de sa bouche, comme c’est généralement le cas où les pores ouverts se creusent, ceux-ci peuvent devenir un problème esthétique qui nuit à la confiance des gens, nous voulons donc partager avec vous cette astuce maison simple avec du bicarbonate de soude pour les éliminer à la racine.

Bienfaits du bicarbonate de soude sur la peau ?

Le bicarbonate de soude est un produit qui apparaît souvent dans chaque foyer, car il permet de résoudre plus d’un problème à la maison, mais en plus de son utilisation typique, c’est aussi un excellent assistant beauté et cosmétique.

Cette poudre est un excellent antiseptique car elle empêche l’infection des boutons ou des plaies, réduit l’inflation et est un excellent exfoliant car elle élimine les cellules mortes de la peau.

Comment l’utiliser pour éliminer les points noirs du nez ?

Pour dire adieu aux points noirs et aux cellules mortes du nez , vous devez vous procurer deux cuillères à soupe de bicarbonate de soude et une cuillère à soupe d’eau.

Dans un récipient il faut mettre le bicarbonate de soude et ajouter l’eau petit à petit, vous devriez former une sorte de pâte.

Lorsque vous obtenez la consistance souhaitée, appliquez sur le nez et la zone à traiter, préalablement nettoyés, faites un léger massage pendant cinq minutes et rincez à l’eau tiède.

Cette procédure peut se faire maximum deux fois par semaine, vous remarquerez à quel point les points noirs disparaissent petit à petit.