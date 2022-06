États-Unis : le president américain Joe Biden tombe de vélo (vidéo)

Quelques semaines après la sortie de «Dégaine» avec Damso, Aya Nakamura est enfin de retour avec le clip de «Méchante», son nouveau single qui va nous faire danser tout l’été.

Intitulé «Méchante», Aya Nakamura revient plus puissante que jamais dans ce clip où l’avertissement est très clair. Les refrains et la mélodie sont toujours aussi efficaces pour faire monter la température des soirées. On vous laisse découvrir le clip juste en dessous.

En 5 ans de carrière, Aya Nakamura s’est donc imposée comme la reine de la pop et du R’nB. Dans ses singles qu’elle transforme en tubes planétaires, ses albums vendus par milliers et sa personnalité affirmée, la jeune femme n’a plus rien à prouver !

Depuis la sortie de son premier album en 2017, l’artiste française enchaîne les tubes. Djadja, Copines, La Dot, Pookie… les morceaux d’Aya Nakamura connaissent un grand succès.