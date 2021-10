États-Unis : l’ancien président américain Bill Clinton a quitté l’hôpital

Nul doute que Britney Spears se réjouit de la suspension de sa tutelle, qui était entre les mains de son père, cependant, tout n’est pas rose, puisque la chanteuse a avoué avoir «peur» de la liberté totale après cela. Pouvez-vous imaginer qu’elle puisse faire peur à la princesse de la pop ? Nous vous disons pourquoi.

Jusqu’à il y a quelques jours, Britney Spears montrait sur les réseaux sociaux à quel point elle est heureuse et comblée maintenant qu’elle entame son chemin vers la liberté.

Il a partagé avec ses abonnés comment il a célébré une fois qu’il a découvert que son père avait cessé de prendre en charge sa vie personnelle et professionnelle.

Cependant, la princesse de la pop a complètement changé le discours et a maintenant montré sa vulnérabilité et découvert pourquoi elle a «peur» de la liberté, alors qu’elle la cherchait depuis des années.

Britney Spears explique pourquoi elle a «peur» de la liberté

Dans un post sur son compte Instagram, Britney Spears a ouvert son cœur et partagé ses sentiments maintenant que son papa n’est plus son tuteur.

Elle a avoué qu’elle a «peur» de la liberté totale et qu’il craint de «commettre une erreur» lors du processus de fin complète de sa tutelle. Partageant ses sentiments, il l’a accompagné d’une photographie d’un sapin de Noël, qui décore déjà sa maison car il veut fêter les vacances d’avant.

«Je vais juste être honnête et dire que j’ai attendu si longtemps pour me libérer de la situation dans laquelle je suis… et maintenant qu’elle est là, j’ai peur de faire quoi que ce soit parce que j’ai peur de faire une erreur !! pendant de nombreuses années, ils m’ont toujours dit que si je réussissais dans certaines choses, cela pourrait finir … et cela n’a jamais été le cas !!! heureux, mais il y a beaucoup de choses qui font peur», a souligné Britney.

Il a ajouté que «les paparazzi courent à travers les arbres et sur la route quand je rentre chez moi et c’est flippant !!!! Et je dois traverser une école primaire en voiture… les enfants sont un gros problème… mais moi aussi ! Je n’aime pas qu’ils essaient de me faire peur et de sauter comme ils le font… c’est comme s’ils voulaient que je fasse quelque chose de fou !!!»

Britney Spears a souligné qu’elle a peur de faire quelque chose de mal donc elle ne publiera pas autant de contenu sur ses réseaux sociaux. D’une certaine manière, la chanteuse veut se protéger et que le chemin de sa liberté ne soit pas interrompu par un scandale.