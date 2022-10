États-Unis : Blinken juge «remarquables» les manifestations en Iran

Le secrétaire d’Etat américain Antony Blinken a jugé vendredi 14 octobre «remarquables» les manifestations en cours en Iran, en recevant à Washington des membres de la diaspora iranienne.

Ouvrant une rencontre au département d’Etat, signal du soutien public des Etats-Unis aux manifestants, Antony Blinken a salué «le courage remarquable à travers l’Iran montré par des femmes, des jeunes et beaucoup d’autres pour défendre leurs droits fondamentaux dont le régime iranien continue de les priver».

L’indignation provoquée par le décès le 16 septembre d’une Kurde iranienne de 22 ans, Mahsa Amini, trois jours après son arrestation pour infraction au code vestimentaire, a entraîné la plus grande vague de manifestations en Iran depuis les protestations de 2019 contre la hausse du prix de l’essence.

«Vague de colère spontanée»

«Je pense que nous assistons à quelque chose de remarquable à travers tout le pays, mené prioritairement par des femmes et des jeunes», a ajouté le chef de la diplomatie américaine en référence à «cette vague de colère spontanée».

Antony Blinken était accompagné de la numéro deux du département d’Etat Wendy Sherman et du négociateur américain sur le nucléaire iranien Rob Malley.

Parmi les participants à la réunion figuraient l’actrice Nazanin Boniadi, l’écrivain Roya Hakakian et des défenseurs de droits dont Sherry Hakimi. «Nous avons été unanimes à leur suggérer de cesser les négociations sur le nucléaire tant que la violence n’aura pas cessé. Et je crois que tout le monde nous a entendu haut et fort», a affirmé Roya Hakakian à la radio NPR après la rencontre.

Jeudi, le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison-Blanche, John Kirby, avait déclaré que les Etats-Unis souhaitaient toujours conclure cet accord sur le nucléaire mais jugé un tel scénario «peu probable à court terme».

Le président iranien Ebrahim Raïssi a accusé jeudi les Etats-Unis de mener «une politique de déstabilisation» contre la République islamique. «Si tel est le cas, s’ils pensent vraiment cela, alors ils ne comprennent fondamentalement rien à leur propre peuple», a rétorqué Antony Blinken vendredi.

Les Etats-Unis ont annoncé le 6 octobre des sanctions économiques contre sept hauts responsables iraniens pour leur rôle dans la répression des manifestations, après une première salve de sanctions annoncée le 22 septembre contre la police des mœurs iranienne et plusieurs responsables de la sécurité.

Avec AFP