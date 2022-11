État d’urgence au Honduras : plus de 600 policiers envoyés aux frontières

Un pompier volontaire de 61 ans est décédé dimanche 27 novembre après-midi à Saint-Gervais-les-Bains (Haute-Savoie) dans un accident de la route en se rendant sur une intervention, a-t-on appris de sources concordantes.

Les faits ont eu lieu peu après 13h15, au col de Voza, (1.657 m d’altitude), quand un camion de la caserne de la commune, qui transportait cinq pompiers volontaires dont la victime, a dû stopper sur un chemin d’accès enneigé pour mettre les chaînes. L’équipage devait circonscrire un feu dans un restaurant d’altitude.

Circonstances inconnues

Dans des «circonstances qui restent à être précisées», la victime «est descendue du véhicule avec trois de ses collègues, le dernier étant resté derrière le volant.

Le camion a commencé à reculer avant de prendre un talus et de se renverser sur le côté gauche» où se trouvait le disparu, a expliqué à l’AFP le parquet de Bonneville.

Ce dernier, «qui avait 30 ans d’expérience professionnelle en tant que pompier volontaire et qui était l’ancien chef de la police municipale de Saint-Gervais-les Bains», a été tué sur le coup, selon la même source.

«Extrêmement choqués», les autres pompiers de l’équipage, qui ont immédiatement agi au moment de l’accident, ont été emmenés à l’hôpital de Sallanches, a ajouté le parquet.

Dans un tweet, le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin a exprimé «sa très grande tristesse à l’annonce du décès» du pompier volontaire et présenté ses condoléances «à sa famille, ses collègues du SDIS 74 (NDLR: Service Départemental d’Incendie et de Secours) et ses proches».

«Le Préfet, le président du conseil d’administration du SDIS et le directeur départemental sont en ce moment sur place, au contact des équipes et de la famille à qui ils présentent toutes leurs condoléances», a pour sa part indiqué dans un communiqué le SDIS de Haute-Savoie, précisant que «la victime était mariée et père de trois enfants». L’enquête a été confiée à la brigade de recherches de gendarmerie de Chamonix, selon le parquet.

