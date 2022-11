Et si ça arrive ? Le fait que Cristiano Ronaldo devrait prendre sa retraite immédiatement

Comme on le sait depuis un certain temps, Cristiano Ronaldo et Georgina Rodríguez sont à la recherche de nouvelles destinations. Le couple veut retourner au Portugal où ils construisent un luxueux manoir, dans lequel ils prévoient d’emménager le plus tôt possible.

Tout cela s’est passé avant le scandale qui a éclaté après les fortes déclarations de CR7 sur Manchester United. A la fin du mois dernier, Georgina cherchait des écoles pour ses enfants à Lisbonne.

Cependant, Cristiano est un footballeur, donc son sort et celui de Georgina sont incertains jusqu’à ce que les clubs définissent leur situation.

Interrogé sur son avenir, Ronaldo a déclaré qu’il aimerait jouer jusqu’à ses 40 ans, bien que s’il remportait la Coupe du monde avec le Portugal, avec un triplé et en finale contre l’Argentine, il prendrait immédiatement sa retraite.

«Je ne m’attends pas à un si beau rêve. Vous pouvez marquer un autre joueur, je m’en fous. Si le Portugal gagne la Coupe du monde, même le gardien peut marquer. Cela ne me dérange pas.

Je serais l’homme le plus heureux du monde. Mais, si cela arrive (le triplé et la finale gagnée contre l’Argentine avec un but à l’heure de jeu), ma carrière s’arrêterait. Je prendrais ma retraite à 100%», étaient les mots exacts de la star portugaise , qui terminerait ainsi sa carrière en beauté.

Sans aucun doute, ce souhait est quelque chose de très difficile à réaliser et nous aurons sûrement Cristiano pendant un moment. Sa grande préparation physique est quelque chose qui lui permettra de rester en force encore plusieurs années, jusqu’à ce qu’il décide de prendre sa retraite et de passer plus de temps avec Georgina et les enfants.

CR7 était déjà champion avec le Portugal

Un peu avant de rencontrer Georgina Rodríguez , Cristiano Ronaldo a obtenu un titre qui restera à jamais dans sa mémoire, puisqu’il en rêvait depuis qu’il était enfant.

C’est l’Euro 2016, où lui et le Portugal ont crié champions après avoir battu la France, le lieu de l’événement, dans une finale serrée. Une journée historique pour CR7, puisque le Portugal n’avait jamais remporté la compétition.