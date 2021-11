Espagne vs Suède : Zlatan Ibrahimovic a expliqué pourquoi il avait attaqué César Azpilicueta

L’image est devenue virale. Lors du match de qualification pour la Coupe du monde Qatar 2022 entre l’Espagne et la Suède, au moment où les Suédois tombaient déjà contre l’équipe de Luis Enrique, une séquence a été vue dans laquelle Zlatan Ibrahimovic écrase César Azpilicueta.

Il n’y avait pas de balle en litige. Personne ne l’a poussé, personne d’autre n’a pris contact. L’attaquant de 40 ans est allé directement attaquer le défenseur de Chelsea. Il a été projeté contre son dos, laissant le récent champion de l’UEFA Champions League très touché.

On pensait que ce n’était plus un geste d’impuissance et de frustration, mais Ibra est déjà sorti pour clarifier ce qui s’est passé. Comme il l’a commenté dans une interview pour le journal The Guardian, il a fait ce qu’il a fait parce qu’Azpi a déconné avec l’un de ses collègues.

Et comme le mineur ne lui a pas répondu (produit de son inexpérience et de sa gentillesse), il a jugé prudent d’aller le chercher chez lui. Beaucoup ont porté plainte contre le Rossonero 11 pour cette réaction. Cependant, il ne regrette pas d’avoir attaqué le joueur espagnol.

Comme il s’agissait d’un acte pour défendre un de ses collègues, il soutient qu’il le referait. C’était sa propre version de «désordre avec quelqu’un de ta taille». «Un non-sens, oui, mais un non-sens que je répéterais.»

«L’autre jour en équipe nationale, j’ai fait une entrée (à Azpilicueta). Je l’ai fait exprès. Je n’ai pas honte de le dire car il a fait quelque chose à mon joueur. Agir très bien avec mon joueur. C’était une chose stupide, mais je le ferais quand même pour lui faire comprendre : «Putain, ne fais pas ça. Tu n’as pas les couilles de le faire contre moi. Mais cela vous montrera ce qui se passe si vous le faites. Je l’ai fait à cause de ça».

Azpilicueta vous l’a dit ? «Que peux tu dire? Il ne me dira rien, mais il le dira à mon joueur, qui ne fera rien car il est très bon/gentil. Ce que j’ai fait n’était pas une bonne chose, mais je le ferais quand même (à nouveau). Je suis comme ça. Je n’ai pas honte de le dire».

À cause du jaune qu’il a reçu, il ratera le premier match des playoffs en mars : «Il ne s’agit pas de rater les playoffs, il s’agit de lui faire comprendre que vous ne plaisantez pas avec quelqu’un qui est allongé sur l’herbe. On n’attaque pas un chien qui n’aboie pas. Vous attaquez quelqu’un qui est capable de faire quelque chose. C’est très facile de jouer avec mes collègues qui ont 20 ans et qui sont de très bons gars. J’espère que vous comprenez maintenant». «J’ai fait quelque chose de stupide, mais je le referais. 100 %».