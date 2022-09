Espagne : mauvaise nouvelle pour Lionel Messi

Messi est impliqué dans une nouvelle polémique en Espagne. Actuellement au PSG, la star argentine a dépensé 11 millions d’euros dans un manoir à Ibiza pour une mauvaise surprise.

Selon Telecinco, le terrain de 16 000 mètres carrés acheté par Messi est illégal. Le manoir a été construit sans les permis nécessaires, ce que le joueur n’a réalisé qu’après avoir cédé la maison. La même source ajoute que Messi a déjà confié l’affaire à l’équipe d’avocats pour tenter de légaliser le logement. Pour que cela se produise, la presse espagnole avance qu’elle devra dépenser plus d’argent en travaux pour rester dans les paramètres de la loi espagnole.

