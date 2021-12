Espagne : Dani Alves, Ancelotti et Samuel Eto’o parmi les débiteurs fiscaux

Nous avons récemment passé en revue diverses conférences que Cristiano Ronaldo a données ces dernières années. Et nous trouvons une confession qui sera sûrement intéressante pour beaucoup.

Longtemps, alors qu’il était encore au Real Madrid, El Bicho a accordé une interview aux médias officiels de l’UEFA dans laquelle ils l’interrogeaient directement sur les joueurs qu’il suivait le plus à ses débuts.

Et bien qu’il ait clairement indiqué qu’il n’avait pas d’idoles spécifiques, il a reconnu qu’il considérait trois figures historiques du football portugais comme références.

«Qui avez-vous remarqué lorsque vous étiez dans les catégories inférieures du Sporting de Portugal ?», lui ont- ils demandé dans une interview (2016) toujours publiée sur le site officiel de l’UEFA Champions League..

Et c’est ce que l’actuel 7 de Manchester United a répondu : «Pour être honnête, je n’ai jamais remarqué aucun joueur ni envie de leur ressembler. J’ai toujours pensé à l’avenir. Et je pensais à l’équipe nationale. Mes points de référence étaient Fernando Couto, Rui Costa et Luis Figo car ils étaient les plus grands noms du football portugais»